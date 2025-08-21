10 ans, ça fait toujours quelque chose. C’est même pas si commun pour certaines commus de durer aussi longtemps. Les gens finissent par s’éparpiller aux quatre vents et toute bonne chose a une fin. C’est naturel, et il faut faire avec même si ça nous rend triste.

On va pas faire une rétrospective complète, déjà parce que ça serait pas très intéressant pour vous, mais aussi parce que chroniquer la vie d’un serveur Discord, c’est pas vraiment évident sans screenshots réguliers. J’en ai quelques uns (merci Kmeuh et Bibah aussi) mais ça ne fait pas tout. Plutôt, je vais vous raconter comment ce serveur Discord a vu le jour, comment il a grandi, et ce que nous réserve l’avenir.

C’est le moment de célébrer un joli anniversaire, celui des 10 ans de l’Abri de la Nanami.

Au début il n’y avait rien

Enfin si, y’avait des trucs, en vrai.

J’ai toujours aimé gérer des communautés, d’abord celle que j’avais avec mes potes de LAN party en Normandie, via un forum phpBB puis SMF (avant de le migrer sur un Discourse pour archivage). Puis je me suis occupé de feu Haruhi.fr et la Brigade SOS Francophone. Autour de tout ça, je gravitais comme beaucoup d’autres autour du canal IRC de l’Editotaku, un blog tenu par un certain Raton-Laveur. Ce dernier, à l’époque, fédérait une partie de la communauté francophone otaku. Il y avait bien sûr plein de communautés différentes entre 2000 et 2005, mais c’était celle à laquelle j’appartenais. On se retrouvait principalement tous les dimanche soir dans un joyeux bordel pour parler de ce qu’on avait découvert dans la semaine, à une époque où l’Internet sans forfait horaire n’était pas encore répandu aprtout en France. Car oui, il fallait payer à l’heure parfois, ou via un forfait de XX heures, pour aller sur Internet. On faisait donc attention à ne pas rester trop longtemps connecté.

IRC, ou Internet Relay Chat pour les intimes, est l’ancètre de Discord. Je dis vraiment ancètre car IRC aurait pu devenir quelque chose de bien plus important si ça avait été un protocole avec une gouvernance, c’est à dire des gens qui décident de l’évolution de ce dernier pour le guider vers l’avenir. Il y a eu des efforts ces 10 dernières années mais on est beaucoup trop loin de ce qu’offre Discord, Slack, Teams, ou même Mattermost et Matrix. Au lieu de ça, IRC est resté tel qu’il est depuis sa création vers la fin des années 1980s. Il s’agissait d’un moyen de s’envoyer des messages en direct via des salons dédiés. Il fallait se connecter au bon serveur (ou réseau de serveurs) pour trouver son canal préféré et ses habitués.

On aura le temps de reparler d’IRC plus tard, mais sachez juste une chose : entre ça et Teamspeak puis Mumble pour la voix, c’était bien avant l’avènement des réseaux sociaux. Ca plus les forums, ça renforçait le sentiment de communauté entre les gens, avant qu’on soit tous jetés dans le grand bain des RS.

Entre temps, j’avais crée un agrégateur d’articles de blog avec Keul. L’idée était de proposer un endroit agrégeant les différents blogs anime/manga de la communauté. C’était un peu au même moment que Aggregator Sama de ce bon vieux Pazu était sorti. Il n’y avait pas de concurrence, à vrai dire, on proposait tous les deux des choses différentes. Lorsqu’il fallut trouver un nom, quelqu’un suggéra « Nanami » en référence à Nana Mizuki la chanteuse d’anisongs. J’aimais bien le nom et je l’ai donc gardé, surtout quand on m’a expliqué que ça pouvait se lire aussi « 73 » ou « 773 ». Ca m’a fait marrer, et j’ai lancé cet aggrégateur, ainsi qu’un forum dédié pour la communauté. Sedeto avait même fait un duo de mascottes « Nana » et « Mi ».

Sauf que le forum n’a pas fonctionné. Je ne sais plus très bien ce qu’il s’est passé, mais les gens ont commencé à se taper dessus, à générer du drama d’Internet (le fameux) et c’est parti en couille. J’ai mal réagi à ce moment et eut la main trop lourde sur la modération. Le forum Nanami a donc été fermé assez rapidement. Il faut dire que j’essayais de faire cohabiter différentes micro-communautés et ça a été ma première leçon sur le fait que tout le monde ne peut pas être ami avec tout le monde.

En gros à l’époque, il y avait de mon côté :

Mes potes gamer de Normandie, les « Rafaux », des gens cool mais pour la plupart trop renfermés sur eux-mêmes. Ils ont toujours eu du mal à se mêler à ce que j’appellerai avec une certaine pudeur « les otakes ».

« Les otakes », des gens cool mais vraiment à fond dans leur trip, qui parlaient un langage difficilement compréhensible pour le commun des mortels et du coup qui étaient un peu bizarres pour le reste du monde.

Et entre ces deux-là, mi-gamer mi-otaku, des gens qui se retrouvaient autour du petit nom « La Chambre 810 » en honneur à un chambre d’Ibis à côté d’Epita où on se retrouvait durant la convention une année.

Vous me direz qu’il y avait certainement déjà tous les ingrédients d’une mauvaise salade ci-dessus, mais tous étaient rassemblés sur le même serveur IRC, mais surtout on jouait plus ou moins au même jeu : Team Fortress 2. A partir de sa sortie en 2007 dans l’Orange Box, TF2 a fédéré plusieurs communautés grâce à son multijoueur. Avant, il n’y avait pas de matchmaking. Il faut bien comprendre qu’on pouvait pas lancer le jeu, appuyer sur un bouton et attendre que ça nous trouve une partie avec de parfaits inconnus. A la place, des gens un peu geek devaient créer des « serveurs » de jeu que les joueurs pouvaient rejoindre. Il fallait du bon matériel et une très bonne connexion à Internet et du coup ce n’était pas donné à tout le monde de faire ça. Déjà ça coûtait un bras et du coup il fallait financer ça.

Heuerusement, j’avais depuis le début des années 2000, avec mes potes de LAN, un serveur dédié. Ce serveur vous le connaissez sûrement, il s’agit de Shelter. Il se nommait Twilight à l’époque, en hommage à la chanson de Electronic Light Orchestra qui accompagne le clip Daicon IV. J’ai découvert le clip Shelter en 2016 et la suite vous la connaissez.

Mais sur TF2, le fait d’avoir un « chez nous », un serveur dédié sur lequel on pouvait avoir un serveur de jeu TF2, ça permettait de resserrer les liens entre les gens. Ca créait une communauté englobant toutes les autres. On se retrouvait autour de soirées TF2 à faire les cons. Le jeu vidéo multijoueurs pré-Call of Duty, pré-Overwatch, c’était ça. On se connectait à un serveur de jeu au pif, ou alors à ceux où on avait nos habitudes, et on y retrouvait les habitués, une ambiance, une modération particulière qu’on aimait bien, etc. Le choix des maps, des paramètres de jeu, tout ça ça faisait partie de l’identité d’un serveur, de l’identité d’une communauté.

En un sens c’était comme aller à son bar préféré et retrouver des têtes qu’on connaît, parfois en découvrir de nouvelles, rager contre le mec qui squatte le flipper, etc. Aujourd’hui tout ça est réduit à néant par le matchmaking qui aseptise totalement le social dans le jeu vidéo multijoueurs. Je me demande quel gamer ne regrette pas cette époque. Ca sera peut-être le sujet d’un article futur.

Du coup, pour revenir aux moyens de communications, les gens de l’époque se contentaient d’IRC pour les échanges texte, et Mumble pour la voix. IRC n’était pas parfait, Mumble non plus. Ils souffraient tous les deux d’un mal commun à beaucoup de logiciels libres : les développeurs ne savent pas faire d’expérience utilisateur. Tout était compliqué pour le quidam moyen, il fallait créer un certificat pour Mumble, qui ne gérait pas d’authentification par mot de passe par exemple. Sur IRC il fallait taper des commandes ésotériques pour enregistrer son nom d’utilisateur pour éviter qu’on nous le pique. C’était austère que ça soit pour le chat texte ou vocal. Pour IRC il fallait un programme dédié pour y accéder, connaître le nom du serveur ou du réseau sur lequel se connecter, et il fallait souvent passer beaucoup de temps à configurer son client IRC pour que ça soit à peu près joli et utilisable.

Et en 2015, Discord est arrivé, comme Zorro, mais en plus fun.

L’année 0 de Discord

C’était un été de 2015. J’étais tombé sur un post Reddit sur r/games parlant de ce nouveau logiciel sensé remplacer Teamspeak et Mumble. D’ailleurs le site web de Discord n’avait pas peur de se comparer à ses concurrents. Il y avait un vent de rébellion qui soufflait chez eux.

J’ai toujours aimé tester de nouvelles choses et faire de la veille, pour ensuite les faire découvrir à mes connaissances.

Ni une ni deux, j’ai installé Discord sur mon ordi et j’ai commencé à jouer avec. Avec deux ou trois personnes on a testé le vocal via un serveur qui s’appelait « La Chambre 810 » avant de se faire renommer en « Le Eden de la Nanami », en référence au titre claqué au sol d’un des volets originaux de la série Grisaia (que j’avais beaucoup aimé).

Le son était pas forcément meilleur que sur Mumble, mais les canaux vocaux étaient simples à mettre en place, c’était cent fois plus simple de faire venir des gens sur le serveur vu qu’il n’y avait besoin que d’un navigateur et d’un lien d’invitation. La création de compte était simple, on pouvait se mettre un avatar ! On pouvait poster des images et des gifs qui se voyaient directement dans le canal texte alors que sur IRC on devait cliquer sur un lien pour l’ouvrir dans un navigateur. On pouvait s’envoyer de petits fichiers. On pouvait avoir à la fois des canaux texte et vocaux au même endroit.

Un autre point très peu soulevé aussi : pour les créateurs de serveurs, ceux qui gèrent des communautés, les outils d’administration étaient lisibles et compréhensibles. Ceux qui ont déjà géré un serveur IRC, avec ses commandes à la con, ses fichiers de configurations imbitables et ses notions bizzaroïdes de O-Line, K-line, etc, et ceux qui ont déjà géré un serveur Mumble avec son interface d’administration quasi inexistante, son interface D-BUS que personne de sensé n’a jamais utilisé, etc. ben ces gens ils savent à quel point c’était une plaie d’administrer et modérer ça. Sur IRC j’ai des souvenirs anxiogènes de quand il y avait un serveur IRC sur Shelter et qu’on se faisait raid par des spammers, qui déboulaient par dizaines sur les canaux pour poster de la merde, et que c’était hyper compliqué de se rappeler des bonnes commandes pour les bannir du serveur entier. Il fallait agir dans l’urgence et c’était super relou.

Discord était révolutionnaire à l’époque. Ca cochait toutes les bonnes cases, ça rendait la communication texte surtout beaucoup plus intuitive et sympa que sur IRC, et ça simplifiait énormément l’administration et la modération.

Oh, faire venir tout le monde sur Discord n’a pas été simple. Ca s’est fait progressivement dans les mois qui ont suivi, voir les années pour certains réfractaires. Après, je vais pas leur jeter la pierre : changer ses habitudes c’est compliqué et Discord c’était une boîte derrière. C’était pas un logiciel libre. En signant avec Discord déjà à l’époque, on savait très bien dans quoi on s’embarquait mais on avait peut-être moins confiance que l’enshittification était une fatalité inéluctable. Cependant à un moment fallait être pragmatique : Impossible de retourner sur IRC ou sur Mumble après Discord. C’était comme revenir à l’âge de pierre. Encore aujourd’hui, dix ans plus tard, IRC n’a pas bougé, et Mumble non plus.

L’Abri de la Nanami

LE POUVOIR. (2018)

Le serveur a gagné des canaux de discussion (et en a perdus aussi) au fil du temps. Il a grandi parce qu’il était suffisamment gros dés le début pour attirer du monde à droite ou à gauche. C’est en fait très compliqué de faire grossir un serveur et de créer un noyau autour duquel des gens peuvent graviter et passer un bon moment. J’essaye de faire en sorte que de nouvelles têtes viennent régulièrement mais ce n’est pas évident, surtout maintenant où chacun sait comment créer un serveur Discord en quelques clics et peut se créer son propre espace et ainsi fragmenter encore plus les communautés. Après c’est cool aussi car ça veut dire qu’on trouve plein d’endroits niche où on peut être entre personnes partageant la même passion. Mais cette fragmentation facilitée est une épée à double tranchant dont il faut avoir conscience.

Si le serveur a accueilli de nouvelles têtes, certaines sont aussi parties, parfois en claquant la porte violemment. J’en reparlerai tout à l’heure.

Comme je le disais en préambule, c’est compliqué de faire l’historique d’un serveur Discord parce qu’il est toujours en constante évolution. Il n’y a pas eu d’énormes révolutions mais des changements incrémentaux qui ont permis d’améliorer la qualité de vie sur le serveur. Je remercie d’ailleurs en passant tous ceux qui ont une fois boosté le serveur avec un ou plusieurs Nitro. C’est pas grand chose au final parce que les sous ils vont dans la poche de Discord, mais ça fait plaisir à tout le monde sur le serveur et ça compte pour faire du serveur un endroit fun et vivant.

S’il y a eu les débuts un peu chaotiques du serveur, où on cherchait encore à organiser le tout et où on ne savait pas trop comment bien s’y prendre, il y a aussi eu de très bons moments et périodes. Le serveur a longtemps stagné autour de 700 à 800 membres, avec une petite centaine de réellement actifs (si je me fie au leaderboard du bot qui compte le nombre de messages des gens. Le nombre de messages a été reset à un moment mais l’XP a été conservée.) Ca fait beaucoup de lurkers, ces gens qui squattent mais ne participent pas, mais c’est pas grave. Du moment que chacun y trouve son compte, c’est le plus important. J’ai envie de vous dire qu’il n’y a pas besoin d’être si timide, mais si participer vous rend inconfortable, alors tant pis pour nous ! Moi-même j’avoue avoir du mal à m’immiscer dans d’autres communautés, surtout avec l’âge. Rien que pour celle de The Wandering Inn ça a pris des semaines voir des mois avant que je ne commence à être réellement actif mine de rien !

LE POUVOIR (2019)

Il y a eu différentes périodes sur le serveur, qui ont bien sûr changé au gré des jeux vidéo ou des animés qu’on consommait. C’était souvent éphèmère mais toujours intense. Pêle-mêle :

La période #animal-crossange quand le COVID a frappé et qu’on boursicotait sur le cours des navets.

La sortie de Your Name fin 2016 en France a enflammé la place avec un canal #your-name-spoil que je regretterai à jamais de ne pas avoir archivé, où on parlait comme des fangirls d’un simple film qui nous avait incroyablement marqués (moi en tous cas c’est mon second film préféré après les Retour vers le futur.) et où on partageait memes, théories folles et autres débilités.

On a aussi énormément joué à Overwatch ! Malgré tout le mal que je pense de OW2 aujourd’hui, à sa sortie il a beaucoup fédéré les foules du serveur, au point où c’était un peu le retour de l’ambiance Team Fortress 2, mais en différent. La communauté de joueurs s’est un peu effritée avec le temps.

On a tendaance à l’oublier mais Karaoke Mugen a démarré sur ce Discord ! Deux canaux dans un coin qui trustaient le nombre de messages par jour. Certaines personnes dans le leaderboard de a Nanami sont encore là bien placées à cause de ces deux canaux (développement et base de karaokés.) Aujourd’hui KM a son propre Discord, il était un peu temps en fait, mais hé ! Entre 2017 et 2021, ça a amené beaucoup de monde sur la Nananmi.

Si on peut pas vraiment parler de période, on essaye aujourd’hui de faire des évènements réguliers comme le matage de films et d’animés ensemble, ou bien des soirées de jeu de baston. Il y a aussi une communauté Final Fantasy XIV qui vit au gré des sorties de patches et d’extension.

La modération

Côté modération tout n’a pas toujours été rose : on a eu beaucoup de mal à virer certaines personnes qui pourrissaient l’ambiance à force de tourner autour des règles. C’était bien souvent ma faute, moi qui aime trop donner de secondes voir troisièmes chances. Avec l’âge je me suis un peu soigné quand même e tje suis beaucoup moins tolérant face aux fouteurs de merde et autres nuisibles.

La société a évolué aussi, et nous avec. Ca nous a aussi permis, collectivement, de mieux modérer, de mieux s’équiper mentalement pour certaines situations, de nous préparer. C’est sûr qu’on a fait des erreurs par le passé, moi le premier d’ailleurs, mais avec le recul qu’on a aujourd’hui, je peux honnêtement dire que j’aurais géré des situations différemment. Je parle pas forcément que de la Nanami ici, mais même avant ça. Et je trouve ça important de pouvoir regarder en arrière, de se dire « Ouais, là on a merdé, on aurait pu faire autrement. » et de s’en rappeler pour les prochaines fois. Heureusement il n’y a jamais rien eu d’extrêmement grave sur l’Abri de la Nanami, ou en tout cas rien de grave à ma connaissance.

Et ça c’est grâce à vous. A chacun des membres de ce serveur Discord. Parce que vous savez bien vous tenir, et j’ai envie de croire que la moyenne d’âge relativement élevée du serveur en est une des raisons. Bon c’est vrai, on peut être vieux et con, mais en général, avec l’âge vient une certaine forme de sagesse. Non sérieux, je trouve que dans l’ensemble ça se passe bien, et à part les rares arrivées de spammeurs ou de bots, la modération a rarement du taff. Donc merci à tout le monde.

Les départs

Cela m’a toujours un peu brisé je dois vous dire. J’ai toujours été quelqu’un d’empathique qui aimait rassembler les gens, leur donner un endroit où se retrouver. Si j’avais pas eu de boulot stable j’aurais sans doute voulu ouvrir un bar IRL. Du coup quand des habitués et amis de longue date se barrent d’un coup pour des raisons débiles (avec le recul, j’entends) ben ça fait très mal. On a l’impression d’avoir échoué quelque part, à faire que ça tienne. C’est comme construire un édifice et voir un bout s’en aller et tomber au sol.

Ca m’a pas mal changé : à une époque j’aurais fait des pieds et des mains pour recoller les morceaux, rattraper les gens… mais j’ai réalisé qu’en fait, tout le monde ne pouvait pas s’entendre avec tout le monde. Et surtout que je ne pouvais plus supporter les gens sanguins. Ceux qu’on appelle plus communément les « rageux », qui se plaignent tout le temps d’un truc ou d’un autre, qui se prennent la tête facilement avec quelqu’un suite à une remarque. Ce sont loin d’être de mauvais bougres et bougresses, qu’on soit bien d’accord. Mais ce côté de leur personnalité, je ne peux vraiment plus le supporter. Donc on est partis vers des chemins différents. Tant pis. C’est ceomme ça. Je me suis fait une raison, et je trouve que c’est beaucoup plus sain ainsi.

Il faut dire qu’à cette époque (2017) le canal audio était constamment animé, et du jour au lendemain il n’y avait plus personne. Le vide quoi. C’était un peu comme être le dernier dans une pièce après que tout le monde soit parti, ça faisait bizarre et c’était déprimant. J’ai mis quelques mois à m’en remettre parce que ça comptait beaucoup pour moi à l’époque, mais ça m’a appris à m’en foutre justement au bout d’un moment. Ca m’a endurci, et c’était au final une très bonne chose. L’amitié est toujours quelque chose d’extrêmement important pour moi et ces relations étaient peut-être pas mal toxiques au final, d’une certaine manière.

Quel avenir pour l’Abri de la Nanami ?

Déjà, sachez que toute amélioration du serveur est possible si vous avez de bonnes idées. Des canaux (bon ok on en a déjà beaucoup trop), des bots spécifiques, des services, tout est possible, et au pire on vous dira « non désolé ». Donc n’hésitez pas ! Ce serveur il appartient aussi aux gens qui y papotent tous les jours.

J’aimerais vous dire que l’Abri de la Nanami sera toujours là, mais ça serait mentir.

Déjà parce qu’il peut se passer n’importe quoi. Il peut y avoir une catastrophe sans précédent qui nous empêche d’utiliser Internet. Personne ne peut prédire ce qu’il va se passer. Mais tant que je serai là je ferai en sorte de maintenir cet endroit debout, tout simplement parce que c’est là que je retrouve tous les jours les gens que j’apprécie. Je sais que si je devais le fermer, ça créerait un vide inouï dans mon cœur. Est-ce que cet endroit, cette communauté compte trop pour moi ? Certainement. Je ne connais pas tout le monde sur le serveur. Il y en a que j’ai juste vus passer et d’autres que je connais très personnellement, avec qui je suis parti en voyage ou à qui je confierais ce que j’ai de précieux sans hésiter. J’ai envie de dire que c’est vraiment une partie de moi et que si on me l’enlève je serais vraiment triste. Vraiment très triste. Après 10 ans c’est ce que ça me ferait.

C’est aussi pour ça que je me suis probablement beaucoup identifié à Erin Solstice, le personnage principal de The Wandering Inn, aubergiste de son état. Je me suis énormément retrouvé en elle pour toutes les raisons que je viens de citer.

La deuxième raison pour laquelle je ne peux pas dire que ce Discord sera toujours là, c’est que Discord, le service, est en train de prendre une trajectoire d’enshittification telle qu’on l’a déjà observée sur de nombreux autres services en ligne. Nous n’y sommes pas encore, cependant. La question n’est pas comment mais quand. Impossible de dire ce qui va vraiment merder ceci dit. Est-ce que ça sera un rachat par Microsoft (on a vu ce que ça a fait à Activision Blizzard et de nombreux autres studios) ou une décision à la con de ses dirigeants motivés par une vision court-termiste ? Avec les 10 ans de la Nanami c’est aussi presque les 10 ans de Discord le service, et 10 ans sans vraiment devenir invivable c’est quand même déjà pas mal. Peu de services peuvent se targuer de ça.

Mais ça va arriver, c’est sûr. A un moment ou un autre ils vont rendre l’expérience gratuite de Discord tellement pénible que les gens vont y aller à reculons, râler, et passer une mauvaise journée parce qu’ils doivent se coltiner quelque chose qu’ils n’aiment pas pour rester en contact. Nos usages vont se réduire au strict minimum (imaginez qu’ils réduisent le nombre de serveurs max des non-Nitro à 10 par exemple !) ou simplement s’arrêter.

Screenshot

Et que deviendra l’Abri de la Nanami avec tout ça ?

C’est une excellente question, et si j’avais la réponse j’aurais déjà commencé à préparer le terrain. Mais il faut se rendre à l’évidence : il n’y a en 2025 aucun autre service comme Discord. Un service qui permet à des tas de gens de se retrouver en communautés, de partager ce qu’ils aiment en temps réel, de discuter en texte ou à l’oral, et avec ce niveau de qualité de service, ça n’existe tout simplement pas. Faut pas se voiler la face, ça n’existe vraiment pas.

Discord a été rendu possible par des gens malins et doués, et aussi par beaucoup d’argent. Car il en faut pour stocker tous ces messages, les rendre encore accessibles 10 ans après, et faire un système de chat vocal et de streaming de vidéo aussi simple et efficace, qui répond vite et bien, partout où on se trouve dans le monde.

Et si un serveur (logiciel) Discord existait en logiciel libre, je l’aurais déjà installé sur Shelter et j’aurais fait mumuse avec pour voir comment ça tient la charge.

Mais ça n’existe pas encore :

Matrix (protocole) et ses différents clients et serveurs sont une usine à gaz, difficiles à mettre à portée de tout le monde, que ça soit utilisateurs ou administrateurs de serveurs comme moi. Sans parler que ça a un pouième des fonctionnalités de Discord.

Revolt c’est open source aussi mais malheureusement également très peu pratique et fourni, malgré ses ressemblances avec les premières versions de Discord. Le site web ne montre pas vraiment les évolutions du produit, les news sont très éparses… Bref ce n’est pas très encourageant même si c’est probablement le meilleur combattant qu’on ait en 2025. Et se dire que le meilleur n’est pas viable fait mal.

Rocket Chat est globalement inutilisable et trop tourné vers les entreprises, un peu comme Mattermost.

IRC et Mumble sont restés coincés dans leur capsule temporelle. Teamspeak aussi d’ailleurs (en plus d’être atrocement payant, dites-vous que la version gratuite du serveur c’est 32 utilisateurs maximum.)

utilisateurs maximum.) Petite parenthèse sur IRC : il y a des efforts qui sont quand même faits pour créer des serveurs avec un ensemble de fonctionnalités plus moderne que l’IRC du début des années 2000s, mais ça reste complexe à mettre en place pour obtenir un semblant de fonctionnalités que Discord propose pour juste le chat texte. Par exemple il y a Ergo, un serveur IRC qui embarque tout un tas de fonctionnalités qui étaient séparées avant du serveur IRC, comme par exemple un bouncer (pour relire les messages qu’on a loupés) ou encore un framework d’identification d’utilisateurs.

Ouais, le paysage des alternatives à Discord est quasi inexistant.

Faisons une petite expérience voulez-vous ?

Discord disparaît demain !

C’est la cata, le service ferme. Moi en tant que gérant de serveur Discord, et m’y connaissant bien, que pourrais-je faire ?

D’abord je configurerais un Discourse. C’est pas du chat en ligne, mais ça a le mérite d’être moderne, de marcher sur smartphone comme sur ordinateur, et ça permettrait de garder le contact, voire carrément de reconstruire la communauté avec. Nul doute que sans Discord les gens se contenteront de ce qu’ils trouveront malheureusement.

Je remettrais un Mumble sur Shelter ne serait-ce que pour faire du vocal, même si c’est plus chiant que ne l’était Discord. Au moins ça fait le café. Un café noir et difficile à avaler, mais un café quand même.

J’essayerais de remettre un IRC en place malgré l’existence de Revolt tout simplement parce que les ressources autour d’IRC sont plus abondantes (documentation, serveurs, clients, etc.) que pour Revolt. Mais ça serait compliqué quand même de savoir quelle serait la meilleure solution.

Parallèlement j’essayerais de mettre en place un Revolt mais sans trop y croire. Ca serait pour tester et suivre l’évolution du logiciel.

Le souci de tout ça c’est que ça va demander beaucoup de boulot de ma part alors qu’en 3 clics on recrée un serveur Discord et on le configure en prenant le temps de lire toutes les options. Et je parle pas de juste installer Discourse ou Mumble et de terminer sa journée. Non, pour que l’expérience soit le plus smooth possible pour la majorité des gens il faudra passer beaucoup de temps à configurer beaucoup de choses. Un Discourse c’est une usine à gaz mais ça se fait et c’est suffisament versatile pour qu’on en fasse ce qu’on veut. Peut-être qu’avec un serveur IRC moderne et un client moderne on arrive à faire quelque chose pour émuler une expérience utilisateur à peu près satisfaisante mais c’est certain qu’on y perdra beaucoup.

Au moins, on peut posséder son serveur comme ça, alors qu’avec Discord, c’est Discord qui possède tout et on ne peut pas exporter nos données dessus, malheureusement.

Il faudrait que je prépare des tutos pour expliquer aux gens comment s’inscrire, se connecter, voire même proposer une authentification unifiée façon « Single Sign-On » ou ce que je propose pour le moment avec MahoroNET. Parce que les gens ont perdu l’habitude de devoir gérer 3 comptes pour utiliser 3 services qui avant n’en faisaient qu’un, et qui va leur en vouloir ?

Et puis il faudrait que je réfléchisse à comment proposer ça à d’autres communautés que je connais et que j’apprécie. Parce que moi ça va, je saurais rebondir et trouver des alternatives, voire les faire moi-même, mais je connais des associations ou des communautés d’artistes qui n’ont pas les connaissances techniques pour faire ce que je ferais et qui se retrouveront bien démunies sans Discord. Il me semble qu’il y a un système de chat et des moyens de faire quelque chose avec Patreon maintenant, mais tous les artistes que je connais ne l’utilisent pas, et Discord avait ce côté centralisé bien pratique tout de même.

Heureusement Shelter aujourd’hui est suffisamment robuste pour proposer ça à, je pense, la majorité des gérants de serveurs Discord que je connais. Entre Shelter et Jill+Akane, voire même Bunker, y’a moyen qu’on fasse quelque chose et qu’on puisse le proposer à nos proches, mais ça serait super complexe à mettre en œuvre et pour un résultat incertain : qui préférera abandonner l’idée plutôt que de revenir 10 ans en arrière, à l’époque des forums, d’IRC et de Mumble ? Il ne faut pas oublier qu’on est malheureusement pas tous doués avec l’outil informatique, et rare sont ceux à l’aise avec ce dernier aujourd’hui.

Après, l’idée derrière « Shelter », le serveur physique et matériel, c’est justement de servir d’Abri aux personnes que j’apprécie. Et fournir cet Abri, utiliser mes compétences pour ça, c’est vraiment épanouissant pour moi. En tant que personne, mais aussi en tant qu’handicapé. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire pour mes amis dans la vraie vie parce que physiquement ça n’est pas possible pour moi. Mais dans le monde virtuel qu’est Internet, il y a des choses que je peux faire. Et je veux les faire. C’est une des forces qui me fait continuer de m’occuper de Shelter et de ce serveur Discord.

Conclusion

Voilà, c’est les 10 ans de l’Abri de la Nanami. Un anniversaire c’est sensé être joyeux et je sais que la section précédente n’était pas très jouasse, mais je l’estime nécessaire, et j’ai voulu la finir sur une note d’espoir et positif. Comme pour la fin de Twitter, on peut toujours rebondir d’une façon ou d’une autre. Ca devient juste plus chiant d’une certaine façon, on regrette ce qu’on a plus, mais on chérit ce qu’on garde.

Et vous, que ferez-vous si demain Discord devient inutilisable ou fermait ? Que vous soyez un simple squatteur ou un gérant de serveur Discord, votre avis m’intéresse beaucoup. Posez-vous pour y réfléchir, pour penser à l’avenir de ce que vous avez bâti. Même si c’est juste quelques contacts éparpillés sur vos serveurs préférés, ou carrément une communauté toute entière, que voudrez-vous faire ?

Aussi, si vous avez de bons souvenirs de la Nanami, n’hésitez pas à les partager ici ou directement sur Discord !